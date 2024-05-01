新竹縣政府文化局為保存活化文化資產，訂定「新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫」，今年文資管理維護已開始受理申請到5月31日截止，每案最高補助15萬元，歡迎縣內古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群的所有人、使用人或管理人踴躍提出申請，公私合力守護文化資產。

縣長楊文科表示，文化資產經過管理維護才能彰顯價值，因文化資產建物年歲久了，難免出現構造材料劣化狀況，管理維護就是趁建築物生小病就趕快看醫生處理，避免小病拖延成大病，以降低後續大修的經費，以「花小錢，省大錢」概念，延長古蹟歷史建築的生命週期，也減輕管理單位負擔。

根據新竹縣文化局統計，從2015年到2023年共核定93件文化資產保存、修復、再利用及管理維護案，補助經費超過7百萬元，申請案件也從一開始每年8件成長到每年26件。

文化局長章宗耀表示，今年縣府編列150萬元並爭取文化部40萬元，文化資產管理維護補助經費有190萬元，辦理新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫。

補助原則以建造物主要構造體為主，優先補助具重要性或急迫性的緊急應變措施，其它項目還包括定期維修、防災設施設備、無障礙設施設備、緊急救護等。

縣內古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群的所有人、使用人或管理人提出申請，至少自籌30％經費，縣府補助上限最高15萬元，文化局預計6月邀請專家學者審查，核定結果將以書面通知申請人，並公布於文化局網站。