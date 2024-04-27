藝人山豬（陳俊甫）15日因肺炎併發敗血性休克不幸離世，享年38歲。曾與他一起合作《瘋神無雙》的馬力歐，今（27日）與寇乃馨、蕭彤雯出席三立《超級帶貨王》開錄記者會，坦言之前發現對方在拍《機智校園生活》時看起來身體狀況不好，還拜託逸祥多多注意。

馬力歐表示，2020年《瘋神無雙》停播後，他與山豬就沒有聯繫，他今嘆氣的說：「真的沒想到這麼快，只能說要注重健康，天下沒有不散的宴席。最後看到他是《瘋神》，他那時走路都有問題，演戲時也是NG很多次」。

山豬1月時受邀參加黃國倫、寇乃馨的感恩音樂餐會，寇乃馨回憶當晚的情景，坦言看不出山豬的異狀，「他那時候看起來狀況好像很ok，我很開心他後來決定信主，還有受洗，我們未來會在天堂相見的。我一直都很怕永別，我相信他現在在天堂很健康」。

寇乃馨在《超級帶貨王》中擔任評審長，她語重心長對於所有參賽者說：「你們膽子要大、心要細。」她表示，她曾在大陸做超過六百場直播，結果直播到沒有聲音，要靠老公黃國倫代班。她笑說，兩人都在過著多Ｐ生活，獨處時間很少，甚至最長直播16小時不間斷，聲帶因此水腫長達兩年，但也因為這個經驗帶出了很多徒弟，包含黃國倫也是其中之一。

她不諱言老公是個很厲害的直播主，帶貨潛力無窮，連內褲跟衛生棉都敢賣，現在夫妻兩人在台灣各自經營聊天室，純粹陪伴觀眾聊天不帶貨，收入都靠打賞，她也說：「粉絲最需要的就是陪伴，連黃國倫在直播間陪網友禱告，都有一大群人收看。」寇乃馨本人直播在線人數最高的一集居然是她素顏戴著眼鏡陪大家聊天的時候。最近地震頻繁，家裡東西東倒西歪，她一邊收拾也一邊直播，觀眾也看得很開心。她強調，做直播是靠流量，這些網友可以隨時把你捧上天，也可以讓你摔死，即使到現在她還是做得戰戰兢兢。

主播出身的蕭彤雯，最近也開始從事網紅工作，她偏重家庭生活，她強調每個人的TA都不同，不要貪心去迎合每個族群。她自己是媽媽的身份，所以帶貨都偏重生活用品跟家電，她笑說：「我有次在家直播，兒子就在旁邊一直鬧，失控亂入直播還拿著小車子從她身上滑到頭上，我都快崩潰了，但結果這段直播流量居然是第一。」最近直播主「林叨囡仔」7寶媽的失言風波，小孩入鏡都有很大的風險，但針對這次事件重點在媽媽本身，「你回應了什麼、道歉了什麼」才是關鍵，最近該網紅雖然關了社群平台，蕭彤雯希望她能重新思考，不是發生事情就把責任推給小孩，因為他們連「資源班」是什麼都搞不清楚。

馬力歐這次也擔任評審之一，他一直提到高手在民間，未來明星跟網紅都會觀眾分不清楚，他表示一開始很排斥做直播，加上自己有點玻璃心，很怕引來負評，他目前直播都以吃播為主，他也在直播界看到了商機，很多藝人有時候通告不多，未來也會往這個方向發展，他也認為做直播帶貨最重要的就是誠信，寇乃馨聽到也插嘴說她每個產品都會試吃，吃到送急診，完全就是這一行的職業病。