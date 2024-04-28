服飾店最怕衣服被客人弄髒，尤其是口紅更是難以清潔。近日就有網友貼出NET的警語，短短一句話不少網友看到後驚呆，直呼段數太高了，應該要幫想出這句話的員工加薪。

男網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，只見NET的小心口紅警語下，寫著「抿一下嘴，別讓NET的衣服壞了您的妝」，讓原PO大讚這就是說話的藝術。

NET的口紅警語，讓萬名網友大讚是說話藝術的極致。(圖／路上觀察學院)

PO文後短短半天1.6萬人點讚，同時也被轉發到threads上，不少網友大讚：「真心覺得想出這句話的人很厲害」、「想出這句話的該加薪了」、「看了好舒服，以後會常去NET買衣服」、「老人路過，其實這個牌子超過25年了XD」、「每次試穿看到這個牌子都超級佩服」、「情商超高」、「根本服務業用詞標竿」、「有的店是直接給一個薄紗頭套」。

也有許多人打趣翻譯：「不要碰我。龍有逆鱗」、「請別讓你的大濃妝髒了我們的新衣服」、「要穿我們家衣服就他X別化妝」。