林依晨與藍葦華的痛心床戲，導演先以分鏡圖獲兩位演員的同意。（繪圖：陳瑋柔）（公視、MyVideo提供）

許瑋甯與柯震東的姐弟戀也備受矚目。（公視、MyVideo提供）

由許瑋甯、林依晨、賀軍翔、柯震東主演的台劇《不夠善良的我們》本週即將播出最後2急，有眾多粉絲頻頻追問許瑋甯飾演的Rebecca是否罹患乳癌？劇組至今依舊保密，導演徐譽庭也賣關子說：「這個世界上叫張怡靜的人很多。」

上週劇情林依晨精彩詮釋了經歷長照的壓力、丈夫的冷暴力，在婆婆去世後頓失生活重心、竟出軌婆婆的主治醫生，林依晨的演技獲得一致讚揚，她與藍葦華那場連衣服都沒脫的短短床戲，精彩的演繹了人性中那些不可言說的憤怒、傷痛，混合著狼狽慾望的種種複雜情緒，令眾多觀眾為其演技折服，並對產後復出的她勇敢的接下了這個「肯定會被罵」的角色，大聲叫好。

談起這場令觀者心痛又同情的床戲拍攝，林依晨表示：「譽庭姐對演員很尊重，她在前期讀本時就針對這場戲，請場記畫了非常清楚的分鏡圖，還仔細的對折之後推到我面前，那個動作很貼心，讓人很有安全感。」而聊到首度與藍葦華合作就拍床戲，林依晨也表示不會尷尬：「藍葦華也是一個讓人很信賴的對手演員，所以雖然第一次合作，但就好像人有的時候會對一個還很陌生的人分享自己最隱晦的心事一樣，反而很貼近這場戲的氛圍，所以拍攝的時候我可以完全的、專注的把自己交給角色、交給情節。」。

林依晨也透露，其實自己是完全沒有猶豫的就接下了「簡慶芬」這個角色，出道至今，對她而言最在意的只有「好角色」而非「善良的角色」，她喜歡劇本中慶芬的那些不夠善良卻非常人性、非常立體的刻畫，而第一次跟徐譽庭以「導演VS演員」的身份合作，也很新鮮有趣：「我們讀本的時候，譽庭姐跟我聊起表演的旋律感，慶芬的個性很輕盈，因為她生命中的難題總是很輕易的就達成了，包括擁有一個幸福的家；但十二年後的慶芬卻因為心中的魔，哼起了變調的天鵝湖，同時緩緩的攪動著手裡的毒藥，那是她為自己調配的毒藥。」

另一個劇情高潮，則是進入曖昧期的許瑋甯和柯震東，在劇組釋出的第七集預告中，兩人關係似乎陷入「弟弟一頭熱、姊姊翻白眼」的模式，迫不及待的柯震東竟以一記「直男式狠吻」，撞破了許瑋甯的嘴唇而遭怒斥。這場原本應該充滿粉紅泡泡的吻戲拍攝狀況，卻被許瑋甯卻形容成「動作戲」，「因為『直男式狠吻』需要非常大的力道，才能呈現撞破嘴唇的真實程度，也很考驗我跟柯震東的默契與信任度，幸好我們的默契還不錯，呈現出來的效果很不錯，跟一般的浪漫戲非常的不一樣，很特別！」

對於「動作」吻戲，柯震東也表示：「拍攝時確實蠻緊張的，很怕距離沒抓準，會讓瑋甯受傷，還好現場拍攝時很快就成功了。」柯震東在最新一集中，將有非常感人演出，不僅遭許瑋甯怒斥、被柯宇綸酸「俗仔」，甚至要承受林依晨狠罵130字。至於非常保密的第八集，劇組甚至連預告都不肯釋出，製作人詹子誼僅表示：「兩位女主角真的真的太精彩！」。

《不夠善良的我們》完結篇將於本週六晚間9點於公共電視13頻道播出；晚間10點MyVideo及愛奇藝國際站更新上架；週日晚間8點於八大戲劇台播出。海外地區Viu 於每週六晚間10點更新上架；每週日晚間10：15 Astro QJ 頻道播出。