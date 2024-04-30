中天綜合台《小明星大跟班》明（1）日晚間10點播出「沒想到你們倆竟然是朋友？演藝圈的忘年之交」主題。孫德榮、王思佳居然是朋友，主持人吳宗憲很不意外：「因為性質相近，炮口一致對外，2個聯手起來講別人，罵得好難聽。」王思佳急忙反駁：「我們沒有一起罵過誰，他只有跟我講一句『所以我才不喜歡做女團，很難喬』。」孫德榮也補充說：「我一輩子只做一個女團，結果出完唱片，7個人只剩4個人，我真的很累，所以『綠茶』的事情（指王思佳、賴薇如的紛爭），我也不介入，我覺得就是2個女生在murmur，不然怎麼辦？」

王思佳則時常替孫德榮捏把冷汗：「他怕我們擔心他，都會說沒事，或者把事情講得雲淡風輕，所以我們都覺得他不講實話，像我說看過有人跟我嗆聲說要拿槍出來，他就說『拿槍還好吧，我被綁架過』。」

王思佳跟孫德榮擁有些許交情。（中天提供）

在場來賓聽了都很想知道事情的原委，孫德榮則說：「我北京的經理找錯代理方，我去處理前先跟廣州的出版商講好，如果我傳簡訊就衝上來，後來我被押上車後就先跟對方講理，我說『如果你們一切做得非常完美，你不用請我來，我都會拜託你幫我做總代理，但你的屬下做得這麼爛，如果你是我，你會簽約嗎』？他想了一下，就說『我交你這個朋友』。」但孫德榮也提到這經歷唯一讓他不開心的是：「我經歷了大風大浪回到了酒店，看到顏行書剛吃完消夜在剔牙！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。