景碩2024年首季合併營收69.94億元，季減6.61％、年增2.34％，為同期第三高。營業利益3.21億元，季減達59.06％、年減1.19％，為近4年同期低。歸屬母公司稅後淨利0.24億元，季減達93.26％、但年增達近2.06倍，每股盈餘0.05元。

景碩首季毛利率27.02％，低於去年第四季30.87％、優於去年同期23.43％。營益率4.59％，遜於去年第四季10.48％及同期4.76％。美系外資指出，景碩首季產品營收占比為ABF載板42.8％、BT載板32.5％、晶碩的隱形眼鏡24.7％。

美系外資認為，景碩首季毛利率符合其預期、略優於市場預期0.5個百分點，可能由於ABF載板貢獻自去年第四季的40.7％升至42.8％，以及隱形眼鏡子公司晶碩毛利率強勁、達57.7％，優於市場預期的56％。

然而，去年ABF載板擴產需支付的設備安裝費，導致景碩本業獲利低於美系外資預期25％、市場預期13％。業外收益推估受惠匯兌收益而高於預期，但稅後淨利遠低於美系外資預期91％、亦低於市場預期86％。

整體而言，美系外資對ABF載板市場維持審慎看待，預期至2025年均將維持供給過剩狀態，使毛利率及售價持續承壓，而持續上升的折舊費用將成為未來幾季毛利率提升阻礙，對景碩維持「減碼」評等、目標價70元不變。