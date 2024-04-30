煎、炸食物多少會噴油，一名女子為防止煎魚過程中噴濺油脂，將烘焙用的烘焙紙膜蓋在魚上方，並表示這是她預防廚房變油膩的神器，此外她還在廚房的牆壁上黏大片保鮮膜，以維持牆面乾淨，小妙招讓一票婆媽們讚嘆，紛紛表示很聰明。

原PO昨（29）日於臉書社團《家常菜》指出，煎魚時把烤蛋糕用的烘焙紙膜蓋住魚，就能避免油噴濺在檯面、牆面或衣服上，此外靠近瓦斯爐的牆面，她還會貼大片的保鮮膜，是防止廚房變油膩的神器。

小妙招獲得千名網友關注，主婦們都大讚原PO的方法很棒，並表示雖然鍋子都有附鍋蓋，但事後還要清洗很麻煩，且蓋上鍋蓋後會累積水氣，往下滴會影響食物口感，牆面黏的保鮮膜髒了，丟掉也不心疼，「真是懶人的好幫手，很聰明。」

也有人推薦使用防油網，電商及大創百貨等都有販售，和原PO推薦的烘焙紙相比，好處是能從孔洞觀察食物烹煮的狀況，但缺點就是需要清洗。