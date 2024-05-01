中油指出，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，113年5月液化石油氣每公斤應調降1.1元。

不過，為配合政府穩定物價政策，中油過往尚未調足之吸收金額每公斤達16.3元，因此，5月液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。另未回補之吸收金額每公斤15.2元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

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