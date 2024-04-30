中油：5月天然氣價格電業用戶調降3％ 其餘不調整 21:182024/04/30 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油公布5月份國內天然氣價格。中油表示， 依據政府核定之天然氣價格公式計算，113年5月天然氣價格電業用戶調降3％，且為持續配合政府物價穩定政策，非電業用戶不予調整。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油：汽、柴油價格各調降0.1元 中油：汽、柴油價格持平、不調整 深圳新能源車價格普遍下跌 大陸發改委揭三大因素 #天然氣價格 #電業 #中油 #調降 #價格公式 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 中油：平穩雙機制吸收 汽、柴油價格持平、不調整 14:492024/04/14 財經 中東戰火令人憂 澳洲將調降貿易夥伴經濟預測 23:552024/04/22 財經 中油澎湖油庫2次外洩6.3萬公升遭隱匿 管理師更2審無罪 12:192024/04/16 社會 今年第4度違規 中油林園廠燃燒塔噴火光 14:232024/04/04 生活 不甩電價凍漲案表決通過!綠黨團：立法權不能超越行政權 11:322024/05/01 政治 中國想與西方友好就該「停止援俄」！北約：不能兩者兼得 18:052024/04/26 國際 雲豹能源通過轉一般板 第二季拚首家創新板轉板上市 20:122024/04/18 財經 快加油！ 中油：汽、柴油價格各調漲0.1元 13:592024/04/07 財經 伊朗攻以國原油恐破95美元 中油評估這國不參戰就撐不久 21:072024/04/13 財經 《金融》部分保障費率調降1成 旅平險7月後變便宜 08:082024/04/26 財經 金管會釋利多！出國旅遊有福 7月起買旅平險更便宜 18:392024/04/25 財經 藍委提案停止所得替代率調降 朱立倫盼社會支持新版年改 13:582024/04/16 政治 強震後防二次災害！農業部調降5鄉鎮土石流警戒基準值 21:592024/04/03 生活 旅平險保費7月後可望調降 千萬死亡保險可省60元 17:292024/04/25 財經 中油參與風電布局 擬斥資40億元 取得海盛國際15％股權 22:182024/04/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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