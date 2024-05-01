你的Airpods也曾掉進水溝嗎？國民黨台北市議員鍾沛君指出，統計常見掉水溝物品，最多是藍牙耳機352件、鑰匙251件、手機18件，及零星其他物品等。過去3年來打撈「溝中大秘寶」的案件遽增，從大約500多件上漲來到700多件，因為環保局新聞稿宣傳「物品掉水溝別怕，找清潔隊打撈即可」，反而造成基層更大負荷。她強調，北市府應善用新聞稿，宣導市民謹慎注意，珍惜使用市府的服務，主動減輕第一線的勤務負擔。

「從前從前的童話故事裡，湖中女神問樵夫，掉到湖裡面的是金斧頭還是銀斧頭？」鍾沛君今(1日)在臉書發文提到，辛苦的台北市清潔隊員們，則是三不五時變身為「水溝男神女神」，問民眾掉的是左耳Airpods還是右耳Airpods，或尋找掉進水溝的物品。

鍾沛君表示，最近接到許多第一線的清潔隊員反映，過去3年來打撈「溝中大秘寶」的案件遽增。從大約500多件上漲來到700多件，因為環保局寫了新聞稿，宣傳「物品掉水溝別怕，找清潔隊打撈即可」，反而造成基層更大負荷。

鍾沛君指出，統計常見掉水溝物品，最多是藍牙耳機352件、鑰匙251件、手機18件，也有零星其他物品等。

鍾沛君直言，清潔隊員出勤已經熟練地令人心疼，趴溝邊吸好吸滿沼氣、被蚊蟲叮咬外，還要承受來自市民無理催促、強人所難的心理負擔。雖然使命必達，但是沒有增補人力，也沒有津貼獎金，有的只是上級的一張新聞稿，加上未來可能會有的更多勤務。「我認為，北市府應積極重視來自基層公務員的聲音，未來要善用新聞稿，宣導提醒市民朋友謹慎注意，珍惜使用市府的服務，主動減輕第一線的勤務負擔。」