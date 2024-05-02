楊謹華2日出席新加坡隱形牙套新創品牌代言記者會，近期她赴大陸參加《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），透露曾有一段「回不去的友情」，自己曾試圖挽回，被網友瘋猜是昔日閨密蕭亞軒，她對此回應：「大家想太多了，大家想像力很豐富，不要多想啦！」也請大家不要幫她對號入座，每每被逼問到無法招架時，她就拿出代言的電動牙刷假裝刷牙轉移焦點，逗趣畫面笑翻全場。

被問目前還有與蕭亞軒聯絡嗎？楊謹華面露尷尬不置可否，重申：「這真的是過度解讀！我就只是在分享人生中發生的一件事情，不要對號入座。」並說自己從小到大朋友很多，現在也40幾歲了，「朋友就像坐車一樣，本來就是上上下下車」。曾想要挽回與蕭亞軒的友情？她又尷尬苦笑：「千萬不要對號入座！」代言的電動牙刷會送給蕭亞軒？她四兩撥千斤：「我真的有想過要送給朋友、《浪姐5》的姊姊們！」

楊謹華出席代言牙套品牌活動。（陳俊吉攝）

未來在節目中是否會更謹言慎行？她回：「我沒有這樣想，當下只是純粹分享，大家可能聊天太放鬆了，很真實地講出某一段感受，我覺得大家有點先入為主了！我好像也不需要特別（避），講話自然一點就好。」

楊謹華出席代言牙套品牌活動。（陳俊吉攝）

楊謹華也透露，因為參與《浪姐5》，與老公在這兩個月很少見面：「我們以前黏TT，從來沒有分開這麼久過，他剛好也飛到外地1個多月了，我們之前如果在外地都還會視訊，連拍戲都會，但這次我覺得對老公不太好意思，忙到連傳簡訊都沒時間，都在上課、唱歌、跳舞、學習各種課程，都是他打電話關心我，但他對我不回訊息不會走心。」夫妻倆最長時間失聯了多久？楊謹華想了一下笑說：「可能⋯大概一整天或半天沒辦法回訊息吧！」

楊謹華被逼問與蕭亞軒友情，尷尬拿出代言的電動牙刷轉移焦點。（陳俊吉攝）

被問首度上節目表演，最不習慣的地方？楊謹華坦言，因自己不是歌手，加上是個相對陌生的環境：「對我是一個從零開始，有點像回到過去剛當演員的時候，奮力跳舞、努力唱歌，很像小學生。」她也透露，有次「小考」後，唯獨她1個人沒有得到評審老師的稱讚，覺得失落的她回到化妝間後崩潰大哭，「我覺得哭並沒有不好，是因為我也在求進步，每個姊姊實力都很非常強，不希望自己拖垮團隊任何一個人或任何環節，後來覺得只要有進步、學到東西比較重要，當下會哭就好像是小朋友太需要被鼓勵的感覺」。

楊謹華被逼問與蕭亞軒友情，尷尬拿出代言的電動牙刷轉移焦點。（陳俊吉攝）

她近來發現走到哪都被粉絲叫「媽媽」，也自嘲變成「共享媽媽」，「我都還沒生，怎麼遍地兒女？」一開始也覺得好奇，還自己去查，「原因都有，滿可愛的，《華燈初上》是蘇媽媽、《不良執念清除師》演媽媽、《一把青》是師娘，叫著叫著也習慣，覺得他們開心就好，只是路上聽到人家叫媽還會轉頭想說怎麼了」。