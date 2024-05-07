生醫創新跨域合作平台正式啟動。為了建構生醫新創完整生態系，工研院積極推動「生醫創新跨域合作平台」，首場小聚攜手中華開發資本共同舉辦，以智慧醫療為主軸，特邀主攻AI智慧醫療、行銷50多國的邦睿生技董事長徐振騰，以及打造結合AI與醫療的創新智慧醫材、在全臺逾半數醫學中心落地的宏碁智醫董事長連加恩，分享生醫新創的創業關鍵及全球布局策略。此次小聚吸引資本市場、生醫新創等35家廠商共襄盛舉。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，新創在成長過程中亟需四大支持，包括：資金、技術、人才、市場。因此工研院極力推動生醫創新跨域合作平台。其次，透過成功創業家及國際大廠，建構技術合作和經驗交流平台，讓新創企業加速產品開發和技術應用，並擴展國際市場。而後致力於建設臺灣生醫產業生態系統，從合作交流逐步邁向實質合作，完善生醫新創育成生態系統。

中華開發資本總經理南怡君表示，平台的目的就是連結資源和力量，工研院和開發資本分別投入技術和資金，同時引入對生醫有興趣的其他產業。開發資本期待成為資金運水車，對接伯樂與千里馬，使資金活水得以流動。

中華開發大健康事業群總負責人何俊輝指出，透過平台，讓政府每年大量投資在工研院的技術成熟後，得以進行技轉的案子，有效串接其與創投之間的關係。類似成功的案例模式亦可複製於與他場域，使資金和技術不再平行存在，而是變成更有效率的交叉線。

邦睿生技總經理徐振騰指出，臺灣的生醫領域創業家大多是技術出身，會堅持將手上的技術發展到最優質化、講求精準與穩定度，但往往卻忽略對的市場及使用者需求。故營收躍升的起點就是從技術第一的思維，翻轉為傾聽市場及客戶，依據使用者需求及應用介面，創造更符合市場需求的產品與商業模式。

宏碁智醫董事長連加恩則表示，從宏碁智醫成立過程中，最重要關鍵是國際大廠引薦及策略合作，整合彼此優勢及經驗，強化市場行銷綜效，將可帶領新創公司加速成長及產品轉型升級。

莊曜宇表示，生醫創新合作跨域平台小聚將於每一季舉辦，並設定不同產業主題，包括醫藥／再生醫療、醫療器材，以及藥品／醫材「委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization；CDMO）」等，邀請相關領域的重量級成功典範，分享經驗並傳授祕笈。