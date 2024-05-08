央行2024年第一季理監事會議出乎意料宣布升息半碼，市場密切關注今年第二季的利率決策，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書粉專「房產知識Buffet+」撰文分析，房仲業者預期第二季央行利率決策可能維持不變的機率較高，升息的可能性微乎其微，另降息的機率為零。

何世昌表示，房仲業者預期不升不降的主因如下：

一、第一季已升息、且可能不明智：如果上半年升息空間為半碼，半碼放在第二季升會比第一季提早升息來的好，因為第一季升息除令市場錯愕外，也意外激發高資產族群「防衛通膨」的心態，反而增加房市置產需求。

因此，央行決策的「意外」，容易引發投資人「意外的行爲」，更會產生一連串連鎖反應，或許是央行決策時需要思考的，央行是否要和美國聯準會一樣對市場「暗示」、「打預防針」，或是走隱藏、突襲式路線，必須謹慎考慮。預估上半年升息空間應該已用盡，下次升息應該在下半年。

二、升降息進退維谷：台灣利率偏低，就必須升息嗎？何世昌分析，台灣特殊民情讓央行決策陷入兩難，因為台灣「超額儲蓄」非常高，利率如此之低，台灣人尚且酷愛存錢，如果利率高飛，那儲蓄率會飆到什麼程度？一定很驚人。

根據官方最新預估，今年「超額儲蓄」將衝高到3.8兆元，由於台灣超額儲蓄逾半來自於「企業盈餘」，如果持續升息，導致企業大量存錢不投資，恐怕會削弱經濟成長率。

何世昌提到，雖然預期台灣今年GDP成長率可達3%，但不同產業成長力道懸殊的問題正在惡化，持續升息將對弱勢產業雪上加霜。

再者，通膨仍在可控範圍，雖然民眾認為實質通膨比政府統計數字還高，但主計總處的CPI數據仍是目前唯一可供參考的資料，而目前看來，今年CPI年增率應該不會超過3%，何世昌認為，升息急迫性並沒有那麼大。