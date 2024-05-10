馬來西亞│央行按兵不動 樂觀經濟前景 03:362024/05/10 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 央行再次維持基準利率政策不變，利率維持在3.00％，符合接受華爾街日報調查七位經濟學家的預期。央行樂觀看待該國經濟前景，報告指出：「最新跡象顯示，在國內支出強勁和出口積極好轉的推動下，2024年第一季度經濟活動將有所增加。」 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區｜ECB首席經濟學家 樂觀6月降息 林明禎親曝復工時間 5病症纏身無奈嘆：不能輕忽 《國際金融》通膨降溫不夠 澳洲央行利率持平 澳幣下跌 #經濟前景 #央行 #馬來西亞 #按兵不動 #樂觀 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》中國經濟前景引發新投資熱 港股重新站回「萬八」 08:382024/05/08 財經 搶在Fed前頭 瑞典央行8年來首降息 22:422024/05/08 財經 《國際金融》歐央經濟學家：降息的理由越來越充足 13:182024/05/06 財經 日銀總裁：若物價預期走高 將再次升息 22:582024/05/08 國際 《電週邊》外資喊買看3字頭 緯穎強彈半根停板 10:082024/05/08 財經 合勤科技 參展馬來西亞DSA國防展 18:302024/05/06 財經 《類股》文創股首季財報 寬宏藝術每股盈餘2.22元、華研2.80元 07:482024/05/08 財經 馬來西亞推「猩猩外交」向採購棕櫚油國家贈送紅毛猩猩 23:172024/05/09 國際 《國際金融》歐股、英股齊創新高 英飛凌飆漲12.9% 09:282024/05/08 財經 央行特殊號鈔券來了！ 5／23起拍賣 18:592024/05/09 財經 裕隆首季EPS 0.83元 樂觀n7第二季起增量交車動能 21:442024/05/09 財經 《通網股》馬來西亞DSA國防展 合勤控秀最新軍事科技與系統 15:492024/05/06 財經 《金融》央行進場調節等因素 4月底外匯存底月減10.81億美元 16:392024/05/06 財經 房貸族注意！央行第二季還會再升息？專家解答 05:002024/05/08 財經 慧洋4月稅前每股賺0.77元 兩因素樂觀後市 16:372024/05/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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