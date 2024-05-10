央行再次維持基準利率政策不變，利率維持在3.00％，符合接受華爾街日報調查七位經濟學家的預期。央行樂觀看待該國經濟前景，報告指出：「最新跡象顯示，在國內支出強勁和出口積極好轉的推動下，2024年第一季度經濟活動將有所增加。」