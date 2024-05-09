南港警分局警備隊施姓員警，2022年辦理保管贓物業務，侵占扣案贓款50餘萬，案經分局自檢發現，施男未依規定繳送贓物庫，並將贓款挪為己用「零錢變紙鈔」，士林地檢署9日指揮廉政署、警察局政風室搜索施男住處、辦公處所，將依《貪汙治罪條例》侵占公有財物罪嫌移送檢方複訊。

南港分局表示，2022年3月辦理刑案證物稽核工作時，發現時任偵查隊偵查佐施姓員警，在2021年8月間偵辦刑事案件，扣案現金延遲繳庫，施員雖於隔年3月將相同金額的現金繳庫，但面額組成與扣押時所載不符，分局主動自檢查辦，依涉嫌湮滅證據等罪移送士林地檢署偵辦。

47歲施男曾任南港警分局偵查隊，辦理保管贓物業務，2021年8月，同仁偵辦洗錢防制法案件，查扣50萬餘元，原應將千元、百元以及零錢放入夾鏈袋，密封後送繳士林地檢署贓物庫，施男卻挪為己用，2022年3月，分局發現有延遲繳庫情形，他擔心周轉情事曝光，侵占7個月後，趕緊從銀行領錢補回。

施男繳回的總數相符，但千元鈔票與零錢的面額組成與扣押時不同，零錢變成了紙鈔，警方認為施男涉嫌煙滅證據，依法移送，士林地檢署9日指揮廉政署、警政署、警局政風室，持搜索票南港警分局警備隊待勤室、施男住家，並帶回施男偵訊，預計稍晚會有強處結果。

南港分局表示，向來重視員警風紀，對於員警違法（紀）行為，秉持警紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦，並要求所屬恪遵各項風紀規定。