新北市淡水江姓男子，2023年9月期間為了衝高郭台銘連署書數量，被控以米酒等禮物賄賂選民，違反總統副總統選舉罷免法，士林地檢署偵結，認為贈品不足以動搖選民投票意向，對江男做出不起訴處分。

鴻海創辦人郭台銘為參選總統發動連署，江男9月先到基隆去協助，10月12日在新北市淡水一處市場擺攤，遊說民眾參與連署，如果填寫資料，就可以獲得米酒、存錢筒、面紙、礦泉水等贈品，並遭人檢舉，有人從存錢筒拿出200元現金。

檢察官調查，有民眾看到婦人從存錢筒內拿出200元，但已不記得婦人穿著的何種顏色的衣服，且只有他一人看到，檢察官認為不合理，其他證人稱，支持郭台銘幼兒福利政策，並非因為20多元的米酒參與連署。江則稱，他不是每個人都發送米酒，有些連署人是他再三拜託，不會耽誤太多時間，民眾才坐下來填寫資料，之後說希望能多拿一些贈品，他才多給1瓶米酒。

處分書指出，江男發送的米酒、存錢筒等物之價格低廉，以現今社會之民生物價、生活水平研判，贈品顯不足以動搖選民投票之意向，難以憑江男發送的贈品，以及有人看到存錢筒內有200元的說法認定江男行為觸法，予以不起訴處分。