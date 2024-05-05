新北市淡水區中正路的巷弄內，今天（5日）晚間11時許，消防隊獲報該地點有男子受傷需要救護車，救護人員到達時，發現男子身上多處刀傷，且已無呼吸脈搏，立即急救後緊急送往醫院搶救，轄區警方獲報也立即到場圍上封鎖線，並立即叫鑑識小組到場，同步調閱附近監視器，至於男子受傷原因，還有待警方釐清中。

據了解，這是裝潢公司雇主與前員工之間的糾紛，疑似因為薪資的問題，雙方起了口角，老闆居然持刀砍殺這名前員工，導致前員工身上多處刀傷，當場失去生命跡象，警方已經第一時間帶回涉嫌人，詳細案情部分還有待釐清。