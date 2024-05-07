新北市淡水區5日晚間發生凶殺案，李男因工程款項糾紛與陳姓前僱主爆發口角，先持開山刀攻擊前僱主，陳姓前僱主反擊時，將折疊刀刺入李男心臟導致死亡，士林地檢署昨收案，今早（7日）上午向法院聲押。

李姓死者幾年前跟著45歲陳嫌一起從事裝潢承包工作，後來陳嫌自行成立工程行，李男也成為其員工，只不過李被發現手腳不乾淨，多次未將收取的工程款上繳，或私自「暗槓」部分款項，累積金額約10萬餘元，後來李男離職，陳男向其追討款項，雙方相約談判。

前天晚間10時許，李男在友人陪同下，前往陳嫌位於淡水的裝潢公司，雙方一邊泡茶一邊談判還款事宜，過程中陳男指責李男侵吞款項，並要求對方先還6000元，不料對方不但反駁總額沒有10萬那麼多，甚至雙手一攤表示沒錢還，此舉引起陳男不滿，當場拍桌怒罵，雙方因此發生口角。

過程當中，死者突然拿出預藏的開山刀砍向對方，陳男閃過，李男再次砍擊，結果刀刃砍中門邊的木條卡住，陳嫌見狀也失去理智，立即從桌下拿出折疊刀反擊，朝對方肩膀及胸口狂刺10餘刀，李男當場血流如注倒地不起，雖緊急報案將他送醫急救，但因在心臟有2處致命傷，最後仍因傷重宣告不治。

警方將陳嫌及其他3名在場關係人帶回偵訊，陳嫌驚覺鑄下大錯，接受訊問時當場懊悔抱頭痛哭，警依殺人罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。