新北市三重區於7日深夜發生一起圍毆案，有6名男子持刀棒對1名男子進行瘋狂毆打，造成其多處受傷。肇事者在毆打後立即逃離現場。警方接報趕抵現場後，將傷者送醫，並在案發後不到3小時內逮捕了6名涉案人員。經過調查，案件的原因也隨之曝光。

經查，22歲的劉姓男子和25歲的羅姓男子日前因飲酒引發衝突。事後，劉男為宣洩情緒，於7日晚約羅男到新北市三重區大同公園談判。然而，劉男一方卻另外找來5名友人，準備好球棒和開山刀等待。

羅男獨自赴約，一現身就遭到劉男等6人圍毆。由於人數劣勢，羅男無法抵抗，最終被打倒在地。隨後，劉男一方人馬逃離現場，而路人見狀報警。

三重警分局獲報趕到現場時，衝突已結束，人群散去，只剩下傷重的羅男。經醫護人員檢查，羅男雙手及右臉頰有輕微撕裂傷，頭部及背部有挫傷和瘀青，但無生命危險。隨後，警方展開追捕行動，在8日凌晨1時許逮捕劉男等6人。警方對涉案人員進行詢問後，依據妨害秩序和涉嫌殺人未遂等罪名，將其移送新北地檢署接受進一步調查。