外籍移工來台工作期間皆有申辦金融機構帳戶或手機預付卡，因期限屆滿後便會返國，故容易成為詐騙集團覬覦的對象，新竹市警局第二分局舉辦以多國語言識詐及人口販運宣講活動，提醒移工不要輕信網路上各類不實訊息而遭詐騙受害。

近日外籍移工遭詐騙事件頻傳，新竹市警局第二分局指出，詐騙集團常利用移工返國前以收購或詐騙等方式，取得金融帳戶或手機預付卡作為詐騙匯款的犯罪工具，導致許多移工一返國就成為詐騙集團洗錢的共犯。

新竹市警局第二分局和市府勞工處、移民署新竹市專勤隊、市警局外事科等單位於5月13日前往大智國際人力仲介公司，以多國語言進行識詐及人口販運宣講，提醒在台工作之外籍移工們，切勿成為犯罪集團的一分子或幫助犯，更不要輕信網路上各類不實訊息而遭詐騙受害。

新竹市警察局第二分局分局長林炎巨指出，目前國內詐騙案件手法層出不窮，不少外籍移工於網路購物或為能賺取更多額外的收入，遭詐騙集團以「假網拍」或「假投資」等方式，騙取辛苦工作的血汗錢，甚或因「假求職」、「海外高薪」等廣告成為人口販運的受害者。

林炎巨強調，反詐、識詐無國界，為使生活在轄內的每一位民眾免於受害，警方將持續利用各種場合宣導，若民眾遇有疑似詐騙訊息務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再至警察機關或撥打165反詐騙專線請求協助。