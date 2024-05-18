新竹市民所得在全國名列前茅，人均上繳國稅更是全國第1，然而分配到的統籌分配稅款與一般性補助款配回率不到5％。新竹市長高虹安表示，竹市每年創造高額國家稅收，配回率3.5％為全國最低，認為現行財劃法分配制度相當不合理，呼籲地方稅收應多留給各縣市，力求經濟與民生共好。

高虹安表示，新竹科學園區去年營業額1.42兆元，持續站穩全球供應鏈的關鍵地位，每年創造高額國家稅收，2023年新竹市上繳國稅2889億元，人均上繳63萬元為全國第1，然而配回的統籌分配稅款及一般性補助款僅100億元，配回率3.5％為全國最低。

新竹科學園區吸引外來人口遷入及鄰近縣市民眾前來就業，竹市戶籍人數約45萬餘人，但經常流動人口將近60萬，公共建設量能遠超過負荷，各項教育、交通、環保、治安及消防等園區外溢成本均須由竹市負擔，尤其新建校舍及交通改善等迫在眉睫。

高虹安說，市府近年積極解決教育與交通等民生課題，然而現行財劃法制度並未考量竹科園區所帶來的外溢成本，盼中央正視竹市問題，在護國群山創造國家經濟發展下，也能適度給予合理補償，共同解決竹市難題。

市議員黃美慧指出，新竹市繳稅是前3名，可是財政分配確是後段班，雖然科學園區在這裡創造就業機會，但是人口增加後也需要中央協助更多的基礎建設經費，認為不公平的財政劃分法應該要修正。

市議員吳旭豐也說，新竹市創造了高稅收，但卻沒有相對應的經費分配，這樣的制度該好好面對檢討，中央應負責任的修改，給新竹市公平發展的機會。

市府也呼籲中央應盡速修正財政收支劃分法，除擴大地方財源、直轄市及非直轄市採用同一個分配基礎（公式）外，並應合理考量地方稅收貢獻，避免稅繳中央，問題留給地方。市府也利用監委至市府巡察場合，向監委表達竹市長期以來對國稅的貢獻及財政困境。