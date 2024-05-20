立法院財政委員會今日審查《財劃法》，財政部長莊翠雲今日表示，先解決水平分配問題，再考量垂直分配的問題。

立委賴士葆表示，比較重要是中央直接割一塊肉給地方，現在就是中央捨不得割肉給地方。

莊翠雲表示，中央如果直接割肉的話會造成富者更富，貧者的縣市反而分不到太多的資源。以現在的分配的公式就有貧富差距的問題，所以不適合這樣(直接割肉)做。

所以要有明確的水平分配公式，現在財政部也在政再做這件事，蒐集各地方的意見，現在差距還非常大，必須要凝聚共識，有公式才能考慮中央要擴大多大的餅。

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