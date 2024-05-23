台北地院審理新竹市長高虹安助理費案，昨辯論終結，定於7月24日宣判。高虹安23日出席市政考察，針對前行政主任「小兔」黃惠玟說法，她表示，助理們都承受高度壓力，也覺得是無妄之災，被告都會陳述自己的想法，都彼此尊重，不用過度片面解讀。

台北地院昨審理高虹安助理費一案，前行政主任「小兔」黃惠玟辯論時，提到包括要求助理回捐薪水、加班費是高虹安1個1個點名等。

高虹安23日出席市政考察，針對黃惠玟的說法，她表示，很感謝社會上高度關注，昨天辯論終結後也大概告一段落，在開庭過程也可以充分感受到，這些所有在案件中的助理們，其實也承受了高度的壓力，都非常焦慮也有相當多的情緒。

高虹安說，甚至也有一些助理提到，不知道自己到底做錯了什麼，或者是覺得根本是無妄之災，開庭過程中，每位被告都會陳述自己心理的想法，彼此都互相尊重，法官當然也是在發現真實的立場上，協助被告、辯護律師、檢方，這些在法庭上陳述，也不用過度片面解讀。

高虹安也說，這次開庭也聽到這些被告的辯護人，都有講到1個重點，這些助理並不像是過往在很多貪汙案中的助理是屬於人頭助理，用不實的勞務去詐領立院或議會的助理費、加班費等，但在這個案子當中，她的所有助理都非常真實的付出勞務。

而且昨天被告的辯護律師們也都有特別提到，如果說符合加班費的請領要件，也就是有付出實質的勞務，合法請領的勞務所得，本就是這些助理可依據勞基法請領的私人財產，她認為，還是回歸到法律上的討論。

高虹安說，台灣的民主法治可貴之處就是憲法賦予法官獨立審判的精神和權力，希望法官能根據客觀的事實，以及過往見解，對本案做出最好的判斷，至於開庭的法庭陳述就留在法院裡面，畢竟現在開議期間，還是盡快來討論市政，之後也不會再對本案多做表示。