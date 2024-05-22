新竹市政府21日接獲訊息，指有心人士大量匿名散布教育處黑函，內容指控已卸任的前處長陳木金諸多不實訊息，包括市議員、媒體、市府皆已收到，由於該黑函嚴重影響市府教育處名譽，市府22日下午發出聲明，駁斥內容根本子虛烏有，籲請各界勿以訛傳訛。

市府教育處表示，該黑函對前教育處陳木金列出6大指控，但內容錯誤百出，多為移花接木、含沙射影，請外界勿信錯誤資訊，以免傷害教育同仁士氣。

該黑函指控，前教育處長陳木金支領市政顧問薪資，這是「搶錢」、「酬庸」；要求教育處提供舒適辦公室，且將原網路中心2樓的飲水機搬到辦公室內；轉任後隨即將市立幼兒園園長遴選委員更換為他，試圖找舞台發揮影響力；覬覦闈場主任，並更換為他；為個人虛榮擔任樂團指揮；干預候用校長考試及遴選等。

教育處一一駁斥指出，陳木金擔任市政顧問是無給職，無酬留下來與竹市教育界夥伴共同努力，嚴厲譴責抹黑行為，令人遺憾。

其轉任顧問後，每周固定1天回府接受教育同仁諮詢，諮詢空間為1座老舊小倉庫，桌椅是地政處淘汰桌椅再利用，並非是舒適辦公室，且倉庫內並無飲水機，現存2、三樓公共空間的飲水機，已存在1年以上。

另，教育處長為市立幼兒園園長遴選委員之當然委員，陳木金原本本即為遴選委員之一，其辭職後，遴選委員一職由代理處長張品珊接任，惟遴選委員有性別比例限制，張品珊接任後，女性比例將超過2／3，故須增聘男性委員，經考量方才由顧問陳木金繼續擔任遴選委員。

此外，陳木金是受同仁邀請發揮音樂專長，為活動增添亮點，此為各類團體內常見人際互動，無償為團體貢獻表演才能，並無影響任何原訂程序，相關指控皆為無中生有。

有關候用校長考試部分，中央有詳細流程規範，市府皆依法依規辦理，請外界勿以訛傳訛。另外，目前關埔國小的校長遴選仍在行政流程中，市府也展開多方徵詢，期待為關埔國小遴選專業且優秀的校長。

教育處再次強調，此黑函錯誤百出，請外界勿斷章取義，應完整呈現，才能呈現此黑函荒唐至極，完全與事實不符。

教育處表示，陳木金轉任市政顧問是受市長高虹安懇託，借用其教育專業與豐沛的行政資歷，持續留任於新竹市服務，以利竹市教育政策推動，籲請外界給予教育同仁更多支持與鼓勵，勿聽信黑函謠言，助長錯誤風氣滋生，這是對下一代最不良的示範。