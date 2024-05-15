2026新北市長選戰，藍綠白陣營已展開布局！民進黨立委蘇巧慧和民眾黨立委黃國昌最積極，反倒是國民黨呈現鴨子划水，包括現任市長侯友宜屬意的副市長劉和然，以及被點名最具戰力的台北市副市長李四川，都受限現有身分不便動作太大。不過新北「金蘭會」要角表示，李四川現階段絕對不會鬆口，否則會「呷緊弄破碗」，因為對基層太熟悉了，所以完全不需要「暖身」就可上場。

李四川被視為國民黨最有希望守住最大票倉的人選，但參選一事卻口風很緊，甚至表示，「選舉從來不是我的選項」。不過，「金蘭會」成員直言，時機還沒到，6年前在他們的勸進下，李四川不是又沒有心動，只是最後當時的市長朱立倫選擇支持侯友宜。

「金蘭會」是國民黨新北市政治要角的一個聯誼性次級團體，包括議長蔣根煌、議員林金結等枱面上人物，以及前新莊市長蔡家福等過去的鄉鎮市長，甚至無黨籍議員蔡錦賢等無黨團結聯盟等要角都是成員，不僅橫跨不同黨派，更散布全市各區，基層動員實力雄厚，而過去擔任副市長的李四川也是該組織核心成員。

這位親李人士表示，李四川從台北縣副縣長做到新北市副市長，對於市政熟悉度自是不在話下，而且又具有高知名度和支持度，在這個幅員遼闊，同時具有都會和鄉間風貌的新北市，地方的組織自然很重要，背後又有立法院長韓國瑜，能擁有空軍和陸軍量能的，國民黨內李四川是不二人選。

這位親李的政壇要角認為，距離提名時間還早，且李四川目前在台北市服務，當然不適合表態，但時機到了，勸進的聲浪只會越來越大，他是樂觀看待。雖然包括劉和然以及立委羅明才都被點名，但他說，黨內本來就有提名機制，加上有蔣根煌在中常會，一切就照規定走。至於雲林縣長張麗善，他說，張家不可能兩邊同時作戰，一定先顧雲林。

至於黃國昌近來也跑得很勤，還大打「尊侯牌」，藍白在新北市長是否合作也受到關注。不過支持李四川披戰袍參選的黨內重量級人士舉2024「藍白合」的經驗，直言機會很低，也質疑基層支持者選票要怎麼轉移。但他強調，黨中央會有選戰的規劃，會不會合作，如何合作，應該會傾聽地方後做出明智決定。