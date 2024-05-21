立法院今繼續審查藍白國會改革法案，民進黨繼續祭出案海戰術試圖杯葛，但立法院長韓國瑜宣布「本日不再清點人數」強勢主持議事，對此，民進黨立委林俊憲批評，上禮拜的舉手表決，108人居然投出110票，國會居然出這麼離譜的錯誤，比小學生開班會還不如，怎麼辦？於是韓國瑜今天乾脆不點了，反正不點就不會出錯，是吧？

林俊憲指出，根據《立法院議事規則》「主席宣告提付表決後，出席委員不得提出其他動議。但與表決有關之程序問題，不在此限。」、「院會進行中，出席委員對於在場人數提出疑問，經清點不足法定人數時，不得進行表決。」也就是說，提議是否清點人數的主動權，在現場每一個委員手上，主席憑什麼沒收在場委員的權力？

林俊憲表示，為什麼要清點人數？看看下面這張圖，你有辦法在1分鐘內統計出有幾個人嗎？統計出誰有舉手誰沒舉手嗎？所以清點人數為什麼重要？因為這些過程全部會紀錄在公報上，留下永久的歷史紀錄，包括人數對不上這種低級錯誤。

林俊憲批評，但藍白才不管，於是藐視國會罪，就在最藐視國會的情況下二讀通過了。

民進黨立委洪申翰批評，很明顯看到其實很多不同黨派的人明明進進出出，在議場內的人數根本就兜不攏，可是在兜不攏的狀況下，他卻宣布接下來不再清點人數，請問這算什麼民主？這有合乎合法的程序嗎？這有合乎我們其實議事的規矩嗎？連清點人數都不敢！

洪申翰表示，民眾黨立委黃國昌甚至還躲在國民黨後，看了真的非常非常的淒涼，沒想到有一天黃國昌就成為了躲在國民黨後的俗辣。