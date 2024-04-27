台灣進入超高齡化社會，失智症患者人口逐年增加，警方在幫助失智老人、智能障礙兒童或精神病患返家團圓方面發揮著關鍵作用。除了如愛心手鍊、衣物證件等尋人方式外，「指紋辨識」技術的運用也顯得極為重要。就在4月22日，淡水警分局運用「指紋辨識」系統成功協助一名失蹤近2個多月且患有智能障礙的老翁與家人團聚。
22日晚間6時許，淡水中正路派出所警員獲報有1名老翁在沙崙路上徘徊，員警趙苡丞與王千華趕到現場後，發現他身體虛弱且行動緩慢。初步詢問後，老翁眼神呆滯且不願回答，身上也沒有任何證件可供查詢，員警將其帶回派出所安置。同時，他們利用警用行動載具進行人臉特徵拍攝並進行查詢，結果發現1名居住於三重區的老翁極為相似，但實地查訪後發現並不相符。
員警不放棄，將老翁帶至分局進行「指紋」辨識，終於比對出73歲李姓老翁的身分。家屬接到通知後歡欣鼓舞地趕到淡水接回老翁，並對員警的積極協尋與細心照料表示感謝。
李翁自幼因疾病導致智能缺陷，平時由家人照顧。今年大年初2，趁家人忙於張羅午餐時，他獨自離家。在失蹤期間，李翁漫無目的地從中和走到淡水，兩地相距23公里，衣物已非離家時所穿，飲食和生活情況無法得知。
淡水警分局呼籲家中有失智、疾病或年長者的家庭應多加留意其動向，並為其配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，或申請愛心手鍊，以及向警察局申請指紋建檔，以便在最短時間內確認走失者身份，使其能夠與家人團聚。
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