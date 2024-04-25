新北市議會今（25）日進行一、六審業務質詢，民進黨新北市議員鄭宇恩針對淡水、八里交通違規熱點提出質詢，要求警察局設置科技執法，其中關渡大橋防撞護欄反而導致死亡車禍頻傳，也要求拆除改以科技執法取代，警察局回應，防撞護欄屬交通工程，將與交通局研議。

鄭宇恩指出，國內闖紅燈、違規停車、不禮讓行人等交通違規行為不僅引發民眾反彈，更讓國際看台灣笑話。其中淡水、八里違規熱點包括淡水民權路違規行駛人行道、八里市區道路大車違規行駛禁行路段等，希望警察局設置科技執法取締、改善。

另外，在關渡大橋部分區域設置防撞護欄，本意是改善跨越雙白線的問題，但是反而造成死亡車禍頻傳，所以鄭宇恩也要求警察局，將關渡大橋的防撞護欄拆除，改以科技執法的方式取締違規跨越雙白線，來解決車禍頻傳的情形。

警察局長廖訓誠回覆，八里商港路跟商港一路可設置科技執法，不過大貨車在實施工程前會申請通行許可證，若有許可證者，則不構成違規，設置科技執法後會變成所有經過的車輛都被設備攝錄，這點將與設備廠商建議，如何避免這樣的問題。

至於關渡大橋拆除防撞護欄，廖訓誠表示，由於權屬交通局，後續將與交通局研議；而淡水民權路、新市一路與淡金路口機車違規行駛人行道的情況，將會用科技執法來杜絕違規，解決警員人力有限的問題。