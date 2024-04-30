新北市公安聯合稽查小組昨（29）日晚間針對中和區某家違法在乙種工業區經營的飲酒店祭出鐵腕，強制斷水斷電處分，這是新北市府至今強制處分的第22家違規營業八大場所，市府強調，未來將會持續不定期稽查，必要時採取強制作為，以落實公權力維護公共安全。

該家飲酒店除了在乙種工業區違法經營之外，長期以來遭民眾檢舉妨礙通行、酒客鬧事、隨地嘔吐等各項影響地方治安、環境的情事，市府已多次勸導並予以裁罰，但店家卻以變換經營者、招牌以及調整營業項目等各種方式違反土地使用規定。

由於店家違規事實從2022年至今，市府多次勸導、裁罰，累計罰鍰已高達84萬元，但仍未見業者及屋主改善，為了周邊工業發展及治安，並遏止工業區違規經營八大行業，新北市城鄉局昨日晚間配合市府公安小組及警察單位前往取締，並執行強制斷水斷電處分。

此案已是市府公安小組從2017年至2024年強制斷水斷電的第22家違規業者，其中包含20處違規視聽歌唱業及2處妨礙風化案件。城鄉局長黃國峰強調，乙種工業區應遵照都市計畫法新北市施行細則第18條規定以符合產業發展需求，不得作為八大行業使用。

黃國峰表示，除土地使用須依法令規定外，土地或建物所有權人也應善盡維護管理其合法使用之法律義務，針對屢勸不聽的業者及屋主，市府將動用重罰並持續清查此類違規行為，必要時採取強制作為，以落實公權力以維護公共安全。