廖姓女子2020年處罰2歲女兒深夜罰站至凌晨，時間長達5小時之久，並以吹風機燙傷女兒頭皮，徒手推倒正在站立換尿布的女兒、凌虐致死，最高法院考量她犯後始終否認犯行，依對未滿18之人施以凌虐因而致人於死罪判刑11年6月定讞。

廖女2020年6月27日至同年8月19日止，在住處以2歲女兒不服管教為由，持鞋拔及徒手毆打她四肢，造成她有全身多處瘀傷及挫傷等傷害，並有3次要求她從深夜11時起罰站至凌晨4時止，罰站時間長達5小時等。

廖女還用吹風機吹出熱風之方式，持吹風機燙傷女兒頭皮，造成她受有頭皮局部紅腫流膿之傷害，而施以凌虐；廖女推倒女兒致其頭部直接撞擊磁磚地面，造成她受有硬腦膜下出血之傷害，且未送醫救治，而施以凌虐。

2020年8月19日晚間，廖女以不詳方式毆打女兒頭部，造成其顱內出血、頸椎至腰椎損傷，她遭廖女凌虐及毆打而出現昏迷之情形，致其到院前心跳已停止，經醫院急救後，9月10日因頭頸部外傷、顱內出血及腦脊髓損傷、中樞神經死亡。

台灣高等法院審酌廖女為女童生母，竟將同時照顧雙胞胎子女之疲累、怨懟情緒轉嫁女童，動輒對之施加暴力，致女飽受凌虐傷害之苦，終因顱內出血之傷勢，枉送寶貴性命，且犯後始終否認犯行，判處有期徒刑11年6月，她提上訴，最高法院駁回確定。