在台中市開設家教班的翁姓男子，趁課堂上僅有就讀小六的甲女，竟將手伸入甲女衣服撫摸其胸部，甲父獲知怒斥翁男「禽獸」，並反問「你生個女兒我來摸好不好？」翁男審訊時否認犯行，辯稱搔癢不小心碰到胸部，辯護人還指是甲女不想上課才虛構事實誣指，台中地院合議庭依據監視畫面，及甲父事後質問翁男對話錄音，認翁男摧殘國家幼苗、惡性匪淺，判有期徒刑3年8月。

檢方起訴指出，翁姓男子為家教老師，在台中市經營家教班，年僅11歲甲女則在每周二、五固定參加家教，案發前一天，甲女因課作業繁多，改為2023年1月7日周六晚上上課，翁男即趁課堂僅有甲女1人，先以手觸碰甲女腰部，再強行將手伸進甲女腰際處衣服內往前撫摸甲女胸部，翁男因甲女掙扎抗拒才罷手。

翁男審訊時否認犯行，辯稱「當天是正常上課，難免會有一些肢體上的接觸，我沒有手伸進去她衣服裡面，也沒有摸甲女胸部」，辯護人則稱，翁男與甲女一直都是互動良好，甲女因時常未寫功課，翁男係以搔癢的方式使甲女配合，可能因此不小心觸碰到甲女胸部，並無故意雙手伸入甲女衣服內摸胸之行為；且甲女有講到她其實是不想上課的，不能排除甲女因不想上課而虛構事實。

一審合議庭勘驗甲父與翁男對話錄音，甲父質問「你有沒有手伸進去摸我女兒的胸部？」翁男回說「有，我有摸到」，甲父怒斥「你是禽獸嗎？」翁男僅說了一句「對不起」，甲父不禁怒嗆「你生個女兒我來摸好不好」。

合議庭依據雙方對話，及家教班監視畫面顯示甲女放學下樓時，行為異常表現，認翁男摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，惡性匪淺，犯後否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，且迄今未與甲女及其家長達成和解，態度非佳，以對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判有期徒刑3年8月，可上訴。