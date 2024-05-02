黃姓男子2020年擔任補習班數學老師，卻要求一名國一女生坐在他大腿上，隔著內衣觸摸她胸部至少20幾秒，最高法院考量黃男未坦承犯行與被害人及其母親達成和解，依對於未滿14歲之女子為猥褻之行為，判處有期徒刑1年定讞。

擔任補習班執行長的黃姓男子，在2022年是被害人的補習班數學老師，他在同年1月1日下午4點多在補習班教室內，利用單獨為國中一年級女學生進行課後輔導之機會，要求她坐在他大腿上，先將頭靠著她胸部，繼而將手伸進她上衣內，隔著內衣觸摸她胸部至少20幾秒。

少女的母親得知傳送給黃男質問「至今我還陷在深深的自責中，我這個當媽媽的沒有保護好我的女兒」「我這麼信任把女兒交給你，沒想到你做出這種不是為人師表該做的事，我女兒才國一而已」黃男隨即於20分鐘後回覆表示「真的真的很對不起」。

一審及二審考量黃男是被害人的補習班老師，竟罔顧倫常，利用權勢及機會對她猥褻，所為實有不該，且犯後猶未能坦承犯行，迄今復未能與少女及少女母親達成和解之犯後態度，判囚1年，黃男不服提上訴，最高法院駁回確定。

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