桃園一名7年級生的家長指控孩子在教室內遭同班同學持美工刀攻擊險送命，對方家長卻不聞不問，校園淪為殺戮戰場。校方坦言4月10日2名7年級同班女生因為搶紙條，手中美工刀不慎畫過其中1名女學生嘴唇，當下立刻送醫治療，也啟動輔導並召開協調會，傷人的家屬允諾賠償並轉學，當時雙方並無異議，會盡快再請雙方家長當面溝通。

一名家長以「校園暴力，血濺校園，人人自危」為題發文指控，小孩在國中教室內遭同班同學持美工刀朝臉部攻擊，當下造成嚴重傷勢，緊急叫救護車送往林口長庚急診治療，她感嘆小孩子的生命差點斷送在教室，事後校方居然以意外事件草草結束，對方家長也不聞不問，她反問什麼時候開始校園已成為未成年的殺戮戰場了？家長要冒著可能死亡的風險送小孩去上學嗎？她誓言捍衛正義討回公道。

校方坦言4月10日有發生校安事件，調查發現是7年級一名少女寫下紙條給同班閨密看，交代不要給B同學看，閨密給男同學C看，豈料C竟作勢要拿給B和生教組長，少女急忙搶回，過程一度以死相逼，閨密在制止過程中，不慎遭美工刀畫傷嘴唇，雖然有戴口罩，仍釀成約1公分的刀傷，當場血流如注。

校方立即叫救護車送醫急救，所幸並無生命危險，閨密家長也告知校方復原狀況良好，醫師稱醫美技術進步可以恢復。校方也通報校安，並為2女學生輔導諮商，協助受傷女學生申請學生保險，並召開協調會。

校方指出，傷人的家長在協調會坦認過失，也提到傷人是事實，除道歉外也允諾支付全部醫療費，並會將孩子轉學負責，雙方家長達成共識，但疑似因傷人的家長尚未依照協調結果處理，才會讓受傷的家長心寒，校方今已主動再和雙方家長聯繫，促成雙方再度面談，並會持續追蹤學生的身心發展。