520將至，藍營直轄市長由台中市長盧秀燕率先表態將出席準總統賴清德就職典禮，桃園市長張善政20日正好是議會市政總質詢，原本4位議員除綠營黃家齊已調到他日，其他3人都稱有接獲張親自致電請假並都尊重，議長邱奕勝也證實張有表達請假意願，屆時可能由副市長暫代或和其他議員借時間聯合質詢，但市府仍未鬆口，強調仍在溝通中。

張善政13日起展開為期15天的市政總質詢，520適逢準總統賴清德就職典禮，當天排定質詢的議員為民進黨黃家齊、無黨劉曾玉春、無黨蘇偉恩與國民黨王仙蓮。為了參加總統賴清德就職典禮，張善政周末先致電議長邱奕勝徵詢，邱奕勝表示，按程序可請假，但仍要先徵得登記質詢的議員同意，因議程都已排定無法更動，可以改為和其他議員借時間聯合質詢，或是由副市長暫代、率局處長列席，議會都尊重議員。

張善政也分別致電議員告假，議員劉曾玉春、蘇偉恩和王仙蓮都證實接到張善政親自致電，他們都認為總統就職典禮比較重要，且代表桃園出席可以讓中央多看到桃園，都很樂見，但也表達希望自己建議的事項能支持，希望暫代的副市長和局處長都能如實轉達並協助。

「國家為主，政黨放兩邊！」黃家齊也證實張善政今天早上傳簡訊表達希望參加就職典禮，下午也親自致電講述和賴清德過去因台南大地震結下的交情，希望前往就職典禮給予祝福，黃家齊樂見也尊重，並將總質詢時間換到5月28日。

針對有議員接到張善政的電話溝通520當天行程，羅楚東表示，外界持續關注張善政是否出席就職典禮，因正值總質詢期間，基於尊重議會，張善政先與議員交換意見，以利於充分理解議會的想法。