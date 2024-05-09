國民黨立委賴士葆指出，新政府團隊聲稱一直在探詢福國利民的措施，「檢討能源政策」就是刻不容緩福國利民措施。(本報資料照)

桃園頻傳停電，曾任行政院長的市長張善政直指錯誤的能源政策造成台電財務惡化，才出現系統性問題；不過行政院長陳建仁、經濟部長王美花及台電一再強調「停電和缺電不一樣」，被國民黨大酸桃園成了全台「分區停電」示範區。對此，國民黨立委賴士葆指出，賴清德新政府團隊聲稱一直在探詢福國利民的措施，「檢討能源政策」就是刻不容緩福國利民措施。

賴士葆在臉書發文說，桃園4月停電35次，5月份停電10次，台電要忙著排除問題儘快恢復供電，行政院忙著像鸚鵡一般重複的解釋「停電和缺電不一樣」，蔡政府咬著牙要撐到底的金句就是「台灣不缺電」。造成停電千萬個理由，可以推給蛇、猴子、飛鳥等動物，或是樹枝及外物碰觸，但是停電密度頻繁至此，要歸咎桃園發展太快供電跟不上的理由，就離譜了。

賴士葆指出，桃園經濟發展快速沒毛病，反而應該被嘉許，然而政府無法提供穩定的供電，應該被譴責。如果要再自誇說「桃園沒有一戶重複停電」，那就是不打自招，事先安排好的分區輪流停電，大家的楣運均等的人為因素，假如是外力，你無法跟蛇猴子飛鳥是先套招不是嗎？

賴士葆表示，華府智庫「全球台灣研究中心」上個月發表文章，呼籲台灣新政府應重新考慮將核電納入能源政策，以維持製造業所需電力並解決缺電和停電問題。台灣的工總每年都會建議政府重新檢討能源政策，昨天工總再度當面向準總統賴清德喊話啟用核能，並強調世界7大工業國都已認為核能是乾淨能源。賴清德當場沒有回應這個議題，相信賴清德無法永遠迴避這個影響產業和民生至鉅的能源問題。

賴士葆說，婉拒賴清德邀約出任行政院長的和碩董事長童子賢，過去極力反核，經過多年研究，童認為若不倚賴核電協助排碳，要達到2050的淨零碳排完全沒有機會。所以童主張核二、核三廠延役，並引進荷蘭新型核電廠，讓電價可以減3成。

賴士葆也指出，台大公衛學院日前發表全球第一份分析30年肺腺癌和空氣汙染指數相關的研究報告，估算長期暴露在一定濃度的PM2.5當中，致癌風險比每天抽一包菸還高。台灣這幾年捨棄乾淨核電能源，發展綠能卻是極為緩慢，大量的倚賴碳排能源，導致空汙問題嚴重。

賴士葆強調，賴清德將上台，新政府團隊一直在探詢福國利民的措施，檢討能源政策就是刻不容緩福國利民措施。蔡英文總統8年掩耳不聽外界的呼籲，選前賴清德被逼問能源政策時說「核電是最後手段」，所以現在只能等待賴清德所謂最後手段早日來臨。