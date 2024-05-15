準總統賴清德520即將上任，他今天承諾，未來會繼續支持資安產業發展，延續以往跟資安產官學各界共同合作。並重申「資安就是國安」，台灣是全世界受假消息攻擊最嚴重的國家，也特別適合發展資安產業。未來新政府也會用行動表達對資安產業的支持。

賴清德今天偕同520後即將上任行政院副院長鄭麗君、準數位部長黃彥男、掌資安的準國安會諮詢委員李育杰共同出席「2024台灣資安大會」。

賴清德笑稱，他連續3年來參加資安大會，但今年有點不一樣，前兩年都是直接看展，今天大會安排他講話，他知道大會的用意，「我講再多大概也都不是重點，大家只希望聽到『我會繼續支持資安產業的發展」這句話而已」。

蔡英文總統昨天出席開幕典禮，副總統過去都是直接去看展，但今天卻安排致詞，他說，「我知道我的功能在哪裡，我必須要做出承諾」，他告訴與會者，其實今天不僅僅是他來而已，未來團隊成員也在場，這代表政府的確會是延續以往，跟我們資安產官學各界大家共同合作，推動台灣資安產業能夠更上一層樓。

賴清德肯定資安大會「十年磨一劍」，這期間每一年都在壯大，都在成長，而且今年成果特別好，來自海內外有500多家知名的品牌參與今年的盛會，前後會有300場的課程、演講、報告，超過1萬8000人參與今年的盛會，成果豐收。

他說，為什麼資安就是國安？為什麼台灣未來新政府會延續蔡英文總統領導的政府，繼續推動國安工作？其實我們大家都非常清楚，根據世界經濟論壇2024年的全球風險評估，在未來兩年內，世界最高的風險就是錯誤的訊息跟假訊息。另外一個報告是，未來兩年內全世界第四大風險，就是網路犯罪，以及網路犯罪所帶來的風險。

賴清德先跟大家講一個不好的消息，大家都知道台灣是全球假消息被攻擊最嚴重的國家，但他也向大家報告一個好消息，「因為這樣，我們要鍛鍊我們的資安產業，比其他的國家基於更有利的位置」。

他說，台灣在全球是受到假訊息攻擊最嚴重的國家，但如果正面看待，我們練習防衛的環境也特別適合發展資安產業。這也就是為什麼，國人都同意資安就是國安。

賴清德以他過去在行政院長任內推動「台灣資安產業發展行動方案」為例，就是希望化挑戰為機會，後來的行政院長蘇貞昌接手，又通過了台灣的《資安管理法》，也成立數位部，目的都是希望把資安做好，把資安產業好好發展，這些都需要靠大家共襄盛舉，未來新政府的同仁也用行動表達對資安產業的支持。