紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」揭開總統蔡英文執政8年的決策內幕，蔡在接受紀錄片團隊專訪時，更自曝其實第一任「兵兵乓乓很多」，因此也跟亦師亦友的台積電創辦人張忠謀說，「我幾乎搞丟了我的那一頭鹿」。

根據《鏡新聞》昨（14日）曝光相關片段可見，蔡英文在受訪時曾提到，第一任任期其實兵兵乓乓很多，「差點把我的總統都搞丟了」，所以她跟張忠謀說，「我幾乎搞丟了我的那一頭鹿」，但是自己又把它找回來，那就是逐鹿中原的概念。

張忠謀與蔡英文交情佳，曾連續6年代表蔡英文擔任亞太經濟合作（APEC）領袖會議，作為我國代表，蔡英文也經常表達對張忠謀的感謝，透露張總是願意為年輕一代提供建議，更把他視為精神導師（mentor）。而蔡英文在這段紀錄片訪談過程中，也透露她和張忠謀一起努力解決台積電、及台灣半導體產業困境，打造今日護國神山群的地位。