台股21日早盤小幅開低後翻紅向上，盤中高點來到21,307點，權王台積電（2330）上漲4元，暫報839元；觀察盤面強勢族群，貴金屬概念股佳龍（9955）再度亮燈，西藥製劑股濟生（4111）、南光（1752）聯袂大漲。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌196.8點，或0.49％，收在39,806點；標普500指數上漲4.85點，或0.09％，收在5,308.13點；Nasdaq指數上漲108.91點，或0.65％，收在16,794.8點；費半指數上漲107.3點，或2.15％，收在5,090.35點。

美股表現分歧，四大指數收盤漲多跌少。繼上周聯準會理事Bowman淡化美國4月CPI數據降溫之後，副主席Jefferson也表示，不看重單一個月的數據變化，目前判斷通膨降溫還為時過早，且包含理事Barr、克里夫蘭分行主席Mester、舊金山分行主席Daly多位官員，都支持維持高利率的看法，造成各年期美債殖利率連3日反彈。

以摩根大通（JPM-US）為首的金融股普遍走低，拖累道瓊指數回落至40,000點下方；不過，市場期待Nvidia（NVDA-US）即將發布財報，加上戴爾（DELL-US）推出新款AI電腦，激勵人工智慧、半導體族群強勢走揚，推升那斯達克指數收盤創下歷史新高。

統一投顧分析，美國4月核心CPI年增下滑至3.4％，符合市場預期，聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調，美國十年期公債殖利率下滑4.5％之下，有利科技股評價。另外NVIDIA即將公布財報，微軟「Microsoft Build 開發者大會，6月Computex電腦展、蘋果WWDC大會即將舉行，為科技股再添動能。

台股在類股輪動下，沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變。操作上，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、金融保險、金屬漲價概念、高殖利率個股等族群為主。