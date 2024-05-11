32歲女星簡廷芮過去演電影《我的少女時代》校花陶敏敏一角成名，4年前結婚後，重心放在家庭。10日簡廷芮透露前一晚飯後忽然全身發軟，被父母送至急診，她形容過程像「瞬間人生跑馬燈」，差點被嚇死。

簡廷芮10日在限動放上一張躺在病床打點滴的照片，表示前一天晚上吃飽飯在客廳休息，沒多久就頭昏、肚子有點痛，原本以為是太累沒睡好，想不到半小時後腹痛加劇，一進到廁所就全身發軟，「其實嚴格說起來好像也不是軟？感覺全身刺刺的？總之…完全無法形容的怪感…隨時快昏倒的感覺…」。

簡廷芮被父母送到急診室治療。（圖／簡廷芮IG）

簡廷芮說，父母晚上10點半帶她去急診，經過檢查後，發現簡廷芮的血壓有點高、心跳有點快；問診結束後，簡廷芮吃藥、打針、抽血、吊點滴，便躺在床上休息，她形容過程像「瞬間人生跑馬燈」，從來沒有這麼不舒服過，讓她差點被嚇死。

簡廷芮2018年受訪時曾透露，3年前被診斷出皮膚免疫系統失調，嚴重時會全身起紅疹，必須靠照光治療控制病情，副作用則是皮膚變黑、全身發癢。不過，簡廷芮花時間調整心態後，現在很樂觀地面對。