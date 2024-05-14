2024第七屆全國創意點子行銷競賽的年度頒獎典禮日前假元培醫事科大隆重舉辦，來自全國11所大學的179組參賽隊伍，康寧大學企管科系在大專院校中脫穎而出，16組獲得金牌殊榮，他們在競賽中提供點子和行銷策略，展現了創意能力和行銷技巧。

另外，康寧大學還有5組隊伍也榮獲銀牌，4組隊伍獲得佳作，表現同樣令人驚豔。其中病從口入這組AI生成圖，在創意比賽雖然得到銀牌，但卻得到牙醫院長評審的讚賞。

值得一提是，康寧大學企管科系在主任鍾珮珊帶領、鈕方頤、連章宸、熊漢琳、徐鵬翔、胡珮高、杜崇勇等老師們的指導下，還榮獲大會的最佳人氣獎，贏得了所有出席的師長評審們喜愛和支持。

康寧大學陳清溪校長表示，企管科系所表現出來團隊合作的精神令人敬佩，加上系上所有師長對於孩子們合作過程中的耳提面命，成為孩子不段前進的動力，要代表全體康寧師生向所有參與的師長與孩子們表達最誠摯的祝賀和敬意。