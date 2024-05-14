國防部軍備局生產製造中心第205廠林姓上校主任、林姓及呂姓士官長20次接受廠商招待，到舞廳、酒店飲酒狂歡，還收受數萬至十來萬元不等賄款，事後洩漏「機軸半成品採購案」圖面、驗收標準給廠商遭舉報。高雄地院依貪汙治罪條例，判林男等人2年5月、2年7月，呂男緩刑，可上訴。

林姓上校為205廠工務中心兵器製造室上校主任，林姓、呂姓士官長則借調至工務中心任職，負責相關採購案的技輔工作，管控廠商履約進度及施工產品是否符合契約規定，並擔任評鑑小組成員，監督驗收進度。

2018年7月，205廠工務中心轄下槍件所進行「機軸半成品、閂鎖左導板」採購案，得標廠商為了得標及得標後能順利履約、驗收及請款，邀請林男等3人上酒店舞廳，費用均由得標廠商買單，藉此希望標案履約時間可以展延或順利通過驗收。

另有廠商看上205廠其他標案，找林姓上校協助，林男指示廠商先申請試製認證資格，若獲准205廠便能向他們採購。廠商為能加速取得資格，找林姓上校等3人多次上酒店飲宴，藉機取得通過驗證的技巧。

檢廉接獲線報，針對林姓主任等3人展開調查，林姓主任等3人均坦承犯罪，檢廉統計林姓上校等3人至少接受廠商招待飲宴20次，廠商也坦承犯行。

法官考量3人收受圖利益均在5萬元以下，皆已繳回不法金額，依貪汙治罪條例，判林姓上校2年5月、林姓士官長2年7月、褫奪公權1年。呂姓士官長判2年，緩刑2年。可上訴。