水星生醫＊去年營收103.3萬、歸屬母公司淨損4,381.6萬元、EPS -0.11元，2022年12月以每股6元登錄興櫃，最高漲至29.7元、漲幅達4.95倍，水星股票面額只有0.25元，為一般掛牌公司票面價十元的40分之1；而15日股價收在平盤14元。

水星生醫＊總經理梁耀仁表示，全球藥廠的發展趨勢上的痛點有三：一是原廠藥專利相繼到期，且學名藥以低於專利藥30％的價格快速上市，全球學名藥市場規模2022年約為4,393.7億美元，預估2030年將達6,708.2億美元，年均複合成長率為5.4％；二是現行口服錠劑不易吞嚥；三是傳統製程固定、改變藥性困難，包括每批採的標準劑量、外型、尺寸，且想改變劑量與結構的複雜度高、成本高等。

水星生醫＊具有的利基點則在於政府積極推動精準醫療，3D列印藥物改變現代製藥業，具有快速生產、靈活且精準控制藥效釋放的特點。美國Aprecia製藥公司開發了全球第一個3D列印藥物並獲核可及上市，過程僅花了三年，從2014年送審FDA、2015年在製藥領域中獲FDA核可、2016年上市銷售，水星生醫身為全球第二家基於3D粉末列印技術應用的製藥公司，自行建構技術平台，聚焦在醫療上未滿足特殊需求、特殊劑型和特殊製程的藥物開發，提升藥物市場價值。

水星生醫＊自行建置StackDoseTM新藥技術開發平台，採用3D粉末列印結合藥物配方劑型的「特殊劑型藥物」開發與生產技術平台，包括特殊劑型藥錠成型結構、3D粉末列印藥錠製程、自動清潔技術、直覺式即時監控系統等四大核心關鍵技術。

針對水星StackdoseTM技術平台未來市場發展潛力及全球市場概況分析，預期有三大藥劑類型技術，包括速釋藥物劑型技術，正在用來研發治療勃起功能障礙（速效口溶）、睡眠障礙、癲癇藥（舌下）、廣效性止痛藥（速效口溶）、治療勃起功能障礙與延遲射精（複方）等，以及定點釋放藥物劑型技術、緩釋藥物劑型技術，分別可用來研發抗腫瘤藥物、免疫抑制劑等。