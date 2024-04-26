此外，昱厚近期將與一全球非營利性衛生組織簽訂保密協定，針對流行性呼吸道傳染病進行後續合作的評估與討論。

AD17002因其獨特治療機制，有潛力應用於多種呼吸道感染疾病的治療與預防，除治療新冠肺炎外，同步應用在呼吸道過敏及嚴重氣喘的治療，各項藥物的臨床試驗推進順利，並且積極強化全球相關專利的布局。

有鑑於AD17002潛在的商化價值高，昱厚已與數家國外公司簽訂保密協議，進行合作計畫評估，以及洽談海內外商業授權機會。

AD17002目前在北醫執行第二型嚴重氣喘的二期臨床試驗，收案順利。徐悠深表示，氣喘與過敏性鼻炎都是呼吸道發炎疾病，二者互為共病，而AD17002先前已完成治療塵(蹣)過敏性鼻炎的一/二期臨床試驗，結果顯示安全性與耐受性良好，且擁有初步的有效性數據，因此，對於AD17002治療嚴重氣喘的二期臨床效果抱持正向樂觀，預計今年第三季可望有初步數據出爐。

展望未來，徐悠深表示，除繼續推進旗下新藥的臨床試驗外，今年將加大力度進行商業策略布局，近期已與多家國外廠商簽屬保密協定，評估未來合作授權的可能，同時也與數家國內業者啟動早期合作開發，盼積極開創LTh平台結合鼻噴劑型的多元應用，提供病患新的治療選項。