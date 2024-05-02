社群軟體普及後，不少人會分享自己的工作日常，一些較獨特的工作因此有越來越多機會被大眾了解，不過一名女網友發現，一位在醫院任職的工讀生的發言不太尊重死者，獲得關注流量後甚至還開心地喊以後會多分享，瞬間引起討論。

一名女網友今（2）日在「Dcard」表示，近日發現一名在醫院擔任工讀生的網友，在社群軟體「threads」中發文，稱看到患者腿被壓爛的照片，肉末有點像肉燥飯，且看完後肚子很餓超想吃東西，食慾完全沒受到影響；雖然該工讀生有自我懷疑「我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」，但獲得關注後卻又回愛心臉的貼圖，並說「原來大家很喜歡看這種脆，我以後多分享」。

原PO質疑，雖然很常會有醫護人員分享工作日常，但大部分的人都會記得維護隱私跟保持專業性，不過此次看到的文章，發文者完全沒有一絲尊重的感覺，除了直接在文內貼出新聞照片，還因為得到流量而開心，「把求關注的慾望建立在死者跟家屬的痛苦上到底是什麼心態？已經寫信給醫院了，希望該醫院的急診單位跟院方能注意到此情形」。

此事瞬間引起討論，其他網友紛紛喊「我承認有時候醫事人員們會用比較置生死於度外的語氣談論病人，但不可能『在病人本人/家屬可能看到的平台公開這樣明確的指出在講誰』」、「看了要吐了，也太噁心了吧」、「脆與推特，基本上都是這樣」、「不顧及患者隱私、家屬心情，還放上網路上擴大觸及搏流量，也是蠻不尊重自己這份工作的，即便只是工讀行政也好」。

還有自稱是該醫院急診單位的護理人員留言確認狀況，坦承這樣的言論確實不妥，將向主管、同仁反應，並確認當天上班的工讀生到底是誰，同時也解釋「其實優秀又認真聰明的工讀生很多，希望不要因為一位特例而影響到其他默默努力的人」。