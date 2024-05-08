台北市前市長、民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，目前任職於北市聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任暨專任主治醫師。不過陳7日下午在臉書上發文，表示即將於9月申請提早退休，原因是她認為自己的能力已不符合現在台北市衛生局的要求。對此台北市長蔣萬安8日受訪時回應，表示尊重並祝福每個人的職涯規畫，並表示聯醫現在的運作模式，是一家就診、聯合服務的概念。

台北市長蔣萬安（見圖）8日出席113年度市長與里長有約，與大同區里長意見交流。（羅永銘攝）

陳佩琪8日晚間在臉書上發文，表示自己即將於9月提早退休，「會決定提早離開不是什麼人生規畫，就只是個人的醫療專業和行政能力，現在已不符合北市衛生局要求。」陳佩琪指出，北市衛生局針對院外門診部開單有業績要求，但以一個只有一名醫師的院外門診部陣容，哪能做到像綜合醫院一樣的業務？她不願意用「騙術」誘拐病人來院外門診部開單，因此想想不如歸去。

對此台北市長蔣萬安8日受訪時表示，對於每個人的生涯規畫完全給予尊重與祝福，並表示聯醫的院外門診，在台北市12個行政區都有，為的就是要持續推動公衛業務，並且徹底執行醫療分層，「簡單來講就是一家就診、聯合服務的概念。」蔣強調，聯醫的院外門診，就是過去衛生所的延伸，因此站在市民的角度，衛生局應該要對聯醫院外門診有一定的要求。

蔣萬安說，對於所有醫護人員的意見，衛生局都會聆聽，並且持續來檢視相關狀況。但最重要是希望能夠持續發揮過去「一家就診、聯合服務」的精神，讓市民朋友能夠就近得到相關醫療的照護，發揮聯合醫院的功能。