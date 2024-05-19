台北捷運是不少人通勤重要工具，一名女子近日搭捷運文湖線，行經萬芳社區站，月台人煙稀少的景象，她忍不住喊「在這下車的都是狠人」，多數網友表示，萬芳社區的居民大多是靠汽、機車或公車通勤，捷運的旅運量才會這麼低，根據北捷今年4月的旅運量顯示，萬芳社區為最低運量的車站，雖然是運量最低的捷運站，但因為周邊很多綠地及公園，環境非常清幽，又有秘境車站的美名。

原PO昨（18）日於《Threads》上傳搭捷運的照片，她搭乘文湖線，行經萬芳社區站，只見候車月台空蕩蕩，她說「在這站下車的都是狠人。」

圖文吸引逾2千人關注、2百多人留言，網友表示，萬芳社區屬於山坡型的社區，當地的的居民幾乎都有交通工具，加上交通便利，多數人都是騎乘機車、開車或搭乘公車通勤，很少會利用捷運轉乘，根據北捷今年4月各站旅運量資料來看，萬芳社區平均每日僅4287人次進出，為北捷運量最低的車站。

Google評論上有不少網友給5星好評，指萬芳社區是運量最低的捷運站，又被稱為秘境車站，整個車站宛如被公園包圍般很清幽，附近綠地很多，沒有台北市擁擠繁華的感覺，空氣很好、很適合散步。