「2024桃園鐵玫瑰熱音賞」活動總獎金高達150萬元，以校園組及社會組競賽，並為入選團隊打造專屬培訓課程；本屆評審總召黃少雍鼓勵參賽者：「音樂就是把想像力結合生活的經驗，然後讓我們的生活花開遍地。」

擔任評審的韓國釜山音樂學院院長金鍾君，認為音樂是一種與世界交流的語言，可以隨時隨地透過音樂與任何人交談；出道滿30年的四分衛主唱陳如山覺得音樂是自己一輩子的好朋友，無時無刻都在拯救他；血肉果汁機吉他手劉宗霖則說音樂要先感動自己，再感動別人，同團的吉他手Matt許主攜也說音樂就是人生、就是文化的一種。

四分衛主唱陳如山擔任2024桃園鐵玫瑰熱音賞評審。（新視紀整合行銷提供）

雙金製作人李欣芸形容音樂是這個宇宙的聲音；香港音樂人李拾壹認為，音樂是一個表達自己的工具，所以怎麼樣去表達，還有你自己是誰，就讓音樂變得非常有趣，非常期待看到大家的作品。

評審團還有華風數位主理人陶逸群、音樂製作人溫娜、吹音樂執行主編陳冠亨、樂評人袁永興、TRASH吉他手林頤原及金曲製作人薛忠銘、StreetVoice音樂頻道總監小樹、Vast ＆ Hazy吉他手林易祺等，6、7月將推出一系列音樂座談講唱會。