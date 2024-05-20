Panasonic指美國電動車市場放緩情況較預期嚴重，讓其日本生產後出口至美國的電動車電池需求意外下滑，這將導致旗下電動車電池部門將可能無法達成其初步定下的獲利目標。外界估計其供應特斯拉的舊款1865電池最受影響。