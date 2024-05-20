日本｜美電動車放緩 Panasonic電池獲利不妙 03:192024/05/20 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Panasonic指美國電動車市場放緩情況較預期嚴重，讓其日本生產後出口至美國的電動車電池需求意外下滑，這將導致旗下電動車電池部門將可能無法達成其初步定下的獲利目標。外界估計其供應特斯拉的舊款1865電池最受影響。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Panasonic 2024春季新品 高顏值家電展現日系「潮．風尚」 張安平：台泥不再偏重兩岸水泥 「四隻腳」創造獲利 裕慶-KY下半年新品銷售 挹注成長動能 #放緩 #Panasonic #電池 #電動車電池 #電動車 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣YouBike竹北再新增10站 新埔鎮7月啟用 15:122024/05/22 寶島 Audi Q8 e-tron獲車訊風雲獎「最佳進口豪華中大型電動車」 12:152024/05/22 生活 Youbike 2.0E騎乘人行道北北桃不同調 民代要求跨境設公告 16:132024/05/21 生活 第二輛國產電動車要來了！中華車宣布MG4於Q2上市 18:112024/05/22 財經 陸發改委：加快培育新質生產力 擴大汽車、家電與文旅消費 11:122024/05/21 兩岸 不怕拜登100％關稅 陸電動車廠高管揭最大擔憂 13:142024/05/19 國際 大陸發改委：採用更多措施擴大新能源車產業發展 14:012024/05/20 兩岸 成運與友邦巴拉圭簽署「電巴產業合作MOU」 21:512024/05/21 財經 1輛便宜236萬！韓國首都圈「電動公車」逾半中國製 18:252024/05/23 國際 中華電信攜苗栗縣政府推動「智慧運輸系統發展建設計畫」 22:592024/05/22 財經 不怕美國調高關稅 研調：大陸仍掌握電池發展優勢 16:322024/05/23 財經 中國一汽攜手蔚來 研發可充可換電池車型 12:022024/05/22 財經 供電異常 高鐵進台北站一片漆黑「都看到月台了」 12:492024/05/21 生活 專注成熟製程 陸汽車晶片國產化2025年將由10％提升至25％ 23:002024/05/20 兩岸 基隆電動車補助 打造市民有感寧靜社區 16:322024/05/21 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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