他預期長債漲勢預計將在下半年捲土重來，特別是受到重創的30年期的美債，將是美國經濟疲軟的「最佳對沖」。

他還進一步指出，雖然貨幣政策前景將轉趨寬鬆，但未來12個月美國政府可能將緊縮支出，該情勢轉變也對債市前景有利。

此外根據摩根大通研究顯示，隨著美債殖利率攀升，美國最大20家共同基金經理人在過去兩個月已經增加長債部位。至於投資人則對高評級公司債更為青睞，因為相對於政府債券，公司債收益率更具吸引力。