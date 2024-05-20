他預期長債漲勢預計將在下半年捲土重來，特別是受到重創的30年期的美債，將是美國經濟疲軟的「最佳對沖」。
他還進一步指出，雖然貨幣政策前景將轉趨寬鬆，但未來12個月美國政府可能將緊縮支出，該情勢轉變也對債市前景有利。
此外根據摩根大通研究顯示，隨著美債殖利率攀升，美國最大20家共同基金經理人在過去兩個月已經增加長債部位。至於投資人則對高評級公司債更為青睞，因為相對於政府債券，公司債收益率更具吸引力。
金銀銅等金屬20日開盤續創新高，日、韓等亞洲股市也出現上揚，不過正當全球多國股市漲聲四起之際，美國銀行分析師哈奈特（Michael Hartnett）卻認為，隨著總體經濟情勢出現疲弱，長期債券將在2024年下半年迎來反彈。
他預期長債漲勢預計將在下半年捲土重來，特別是受到重創的30年期的美債，將是美國經濟疲軟的「最佳對沖」。
他還進一步指出，雖然貨幣政策前景將轉趨寬鬆，但未來12個月美國政府可能將緊縮支出，該情勢轉變也對債市前景有利。
此外根據摩根大通研究顯示，隨著美債殖利率攀升，美國最大20家共同基金經理人在過去兩個月已經增加長債部位。至於投資人則對高評級公司債更為青睞，因為相對於政府債券，公司債收益率更具吸引力。
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