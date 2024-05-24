4月新台幣貶值，再加上中東情勢緊張，以及廠商貨款收付等因素，外匯存款餘額年增率4.66%，金額逼近9.3兆元新台幣，再創歷史新高。

至於外資新台幣存款在4月增加至2209億元，曹體仁表示，外資賣超資金未立即匯出，以及4月現金股利較3月增加所致。

大亞4月及前四月營收雙雙創同期新高 22日法說會
整併效應顯現 富邦證前4月借券均額年增逾5成
全球貿易陷完美風暴 航運運費恐漲到6月
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